توتنهام يقلب الطاولة على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

قلب توتنهام الطاولة على نظيره لوتون تاون، بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وكانت مباراة توتنهام ولوتون تاون، قد انطلقت في الخامسة من مساء اليوم السبت، والتي شهدها ملعب توتنهام الجديد.

تقدم لوتون تاون مبكرًا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وذلك عن طريق لاعبه تاهيت تشونج.

بينما عادل اللاعب عيسى كابوري النتيجة للسبيرز في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 1/1.

فيما أحرز توتنهام هدف التقدم في الدقيقة 86 من خلال اللاعب سون هيونج مين.

ورفع توتنهام رصيده بعد الفوز على لوتون تاون للنقطة 53 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد السبيرز عند النقطة 22 في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل توتنهام المباراة

بالتشكيل التالي:

المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، رادو دراجوشين، بيدرو بورو.

خط الوسط: يفيس بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: تيمو فيرنر، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي.