«ESTA» تستأنف برنامجها التدريبى حول سوق الدين بعد عطلة عيد الفطر المبارك 

25 مستفيدا من البرنامج

تستأنف الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» نشاطها وبرامجها التدريبية حول سوق الدين عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن الجمعية تستأنف النشاط عقب الانتهاء من فترة عطلات العيد، حيث بدأت الجمعية مؤخرا البرنامج التدريبى المقسم على 8 محاضرات، حيث تم الانتهاء من محاضرتين، على أن يتم استكمال البرنامج خلال الأسابيع القادمة.

أضاف «يونس» أن المشاركين فى البرنامج التدريبى يصل عددهم 25 متدربا، منهم 10 متدربين، يمثلون 3 جهات مؤسسية، والعدد الباقى أعضاء من الجمعية المصرية.

أشار «يونس» أن البرنامج التدريبى يتضمن محاضرات عن أدوات الدخل الثابت، أذون الخزانة، والسندات، بصورة متخصصة، وفنية، تتعلق بتقييم السندات، والصناديق النقدية، والعائد، والفائدة، بالإضافة إلى المحاضرات الخاصة بوكالات ومؤسسات التصنيف الائتمانى، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات عن توريق الدخل الثابت، والمشتقات المتوقع تنظيم برنامج لها خلال الفترة القادمة.

قامت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين منذ مطلع يناير 2024 بتنظيم العديد من البرامج التدريبية، فى كافة التخصصات، والأنشطة المتعلقة بأسواق المال، والقطاع المالى غير المصرفى، وذلك فى إطار دور الجمعية للارتقاء بالعاملين فى السوق ورفع كفاءتهم المهنية.