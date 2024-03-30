الإسكندرية تحتضن حفل ختام دوري الأحياء والأندية الشعبية والدورة الرمضانية للكرة النسائية

تحت شعار الف حلم الف بنت

أحتضنت محافظة الإسكندرية حفل ختام دوري الأحياء والأندية الشعبية والدورة الرمضانية للكرة النسائية والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة للرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية.



وذلك تحت شعار ألف حلم الف بنت ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٧ مارس إلي ٣٠ مارس ٢٠٢٤ بالمدينة الشبابية بأبي قير بمشاركة ١٢٠٠ مشارك من المرحلة السنية من ١٢ إلي ١٨ عام ‎فى ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة وكرة اليد تهدف هذه الفعاليات إلي خلق روح التنافس الشريف وممارسة رياضة مفيدة وقضاء أوقات محببة.



وشهدت المدينة الشبابية فاعليات حفل الختام وتوزيع الجوائز علي المتسابقين، وقد حصدت الإسكندرية المركز الثاني في تنس الطاولة بنات.

جاء ذلك بحضور و الدكتور أشرف البجريمي رئيس قطاع الرياضة، و الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيسا لادارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتورهصفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، والدكتورة غادة جمال مدير عام إدارة القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الاستاذ أسلام دياب مدير عام الإدارة العامة للرياضة وأعضاء من الإدارة، وحضور وكلاء وزارة مديريات الشباب والرياضة ووكلاء الرياضة بالمحافظات.