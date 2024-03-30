تكريم الصحفية فاطمة عيد



كَرَّمَ حسن شحاتة وزير العمل، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة بالقاهرة، إيريك أوشلان الزميلة فاطمة عيد فى «الوفد»، وصحفيات وإعلاميات متخصصات، فى ملف العمل، من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة، وإذاعة وقنوات تليفزيونية مختلفة.. جاء ذلك عقب احتفالية إطلاق «الدليل الإرشادى لمُفتشى العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بِمُشاركة عددِ من الخُبراء والمُستشارين المحليين والدوليين، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة.

وأكد وزير العمل أن شهر مارس، يشهد احتفالات للمرأة حول العالم، فى مصر، وأنه فُرصة لكى نُكَرمّ إعلاميات مُتخصصات فى ملف العمل من وسائل الإعلام المُختلفة لتشجيعهن، وحثهن على مُواصلة النشر والترويج لجهود «الجمهورية الجديدة» بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى دعم وتمكين المرأة سياسياً واقتصاديًا، واجتماعيًا، تماشيًا مع بنود الدستور المصرى، والتشريعات والقرارات التى تخص حقوق المرأة، والتى تتطابق تمامًا مع معايير العمل الدولية.