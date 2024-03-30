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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توتنهام يتأخر أمام لوتون تاون في البريميرليج

توتنهام
توتنهام

نجح لوتون تاون في الخروج متقدمًا أمام نظيره توتنهام في الشوط الأول من المباراة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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وانطلقت مواجهة توتنهام أمام لوتون تاون في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، والتي شهدها ملعب توتنهام الجديد.
جاء هدف لوتون تاون عن طريق لاعبه تاهيت تشونج في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول من المباراة.

ودخل توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

 المرمى: جوليلمو فيكاريو
خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، رادو دراجوشين، بيدرو بورو.
خط الوسط: يفيس بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون
خط الهجوم: تيمو فيرنر، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي.
ويرغب توتنهام في تحقيق الفوز أمام لوتون تاون، وذلك من أجل التواجد في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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