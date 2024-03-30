مباحث الآداب.. حيلة تشكيل عصابي لسرقة 200 ألف جنيه من خليجي بالعمرانية

اوضحت مباحث الجيزة ، تفاصيل القبض علي تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط حماية الآداب العامة، لتهديد مواطن خليجي الجنسية داخل مسكنه بالاتفاق مع سائقه الخاص.

احنا مباحث الاداب ..حيلة تشكيل عصابي لسرقة 200 ألف جنيه من خليجي بالعمرانية

كما كشفت التحريات الأولية ان سائق المواطن خليجي الجنسية، كشف للتشكيل العصابي تفاصيل وجود المواطن خليجي الجنسية بوجود فتاة معه في المسكن لتقضية أوقات مخلة للآداب العامة.

وكانت البداية ببلاغ لقسم شرطة العمرانية من مواطن خليجي يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ 200 ألف جنيه مصري والآلاف من عملات إحدى الدول الخليجية، بعد قيام مجموعة من الأشخاص بدخول مسكنه وتفتيشه بزعم أنهم من شرطة الآداب قائلين: “ افتح احنا الحكومة ”.

وتوصلت تحريات العقيد سامح بدوى مفتش مباحث الغرب أن 4 أشخاص وامرأة هم من وراء ارتكاب هذه الواقعة.

ونجح رجال مباحث الجيزة في إعداد أكمنة بمعرفة اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث وتم القبض على المتهمين الخمسة وبحوزتهم المسروقات وتم تحريز المسروقات لحين العرض علي النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

بسبب استخدام الألعاب النارية.. حريق داخل جراج سيارات بحدائق الأهرام

كما شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة حادث اشتعال عدد من السيارات ،داخل جراج سيارات بسبب استخدام الألعاب النارية، اليوم السبت، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران بداخل عدد من السيارات بسبب الألعاب النارية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل جراج سيارات والتهمت النيران أحد السيارات فيما تدخل المواطنين وتمكنوا من أخراج باقى السيارات، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة

إحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية فى قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بوزارة الزراعة

كما أحالت النيابة العامة، بإحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية فى قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بوزارة الزراعة.

وكشف أمر الاحالة بان المتهمين قاموا بالإخلال بالتعاقدات مع وزارة الزارعة مما تسبب في خسائر تجاوزت ملايين الجنيهات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيمًا بتلك الجهة، بأن أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتضمن أمر الإحالة توجيه اتهامات بالنصب والاحتيال وإهدار المال العام للمتهمين.