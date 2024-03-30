تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين

أجلَّت محكمة جنح عابدين، اليوم، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 23 أبريل.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، واقر بارتكاب 6 وقائع نصب.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقرَّ بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.