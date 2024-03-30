براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

أصدرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على الفنانة نسرين طافش، بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين، والتي طالبت بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، بالبراءة.

وتعود تفاصيل الواقعة بعدما تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد في وقت سابق ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي، حسب أقوالها.

وحققت النيابة العامة في الواقعة، على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات، فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

واستمرت التحقيقات أمام النيابة الكلية ونيابة المعادي الجزئية عاما كاملا دون تحديد جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها، حتى أصدرت النيابة العامة حفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي، وحيث إن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.



وقضت محكمة أول درجة بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.



كانت نسرين طافش في الجلسة الماضية توجهت إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فنى بالاستكتاب والعرض على المحكمة.



وأسندت النيابة العامة لـ نسرين طافش، أنها بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ 4 ملايين جنيه. وقدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.



وذكرت أوراق القضية أن «طافش» أصدرت شيكًا بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.