للعام الثاني.. صناع الخير تنظم فاعلية "يوم في حب مصر" بجنوب سيناء

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بالتعاون والتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للعام الثاني على التوالي فعاليات رمضانية موسعة بوديان جنوب سيناء تحت عنوان "يوم في حب مصر" تتويجا لأنشطة تنموية قدمتها المؤسستين داخل وديان جنوب سيناء خلال الفترات الماضية.

أقيمت فعاليات احتفالية "يوم في حب مصر" بمنطقة وادي مندر وتضمنت تنظيم يوم رياضي تنافسي لعدد من الفرق الرياضية من ابناء المنطقة وحصل الفائز على كأس مهداه من المصرف المتحد وصناع الخير كما تضمنت الاحتفالية ايضا تنظيم فطار جماعي لأهالي المنطقة وسط اجواء روحانية رمضانية خاصة.

من ناحيته قال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن فعاليات احتفالية "يوم فى حب مصر" شملت تنظيم بطولة رياضية ليوم واحد تنافس عليها عدد من الفرق الرياضية من ابناء المنطقة وسط اجواء رمضانية مبهجة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، كما شملت الاحتفالية تنظيم فطار جماعي لأكثر من 1000 من أهالي المنطقة تلاه تنظيم فعاليات كرنفاليه للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

وأضاف عبد الفتاح ان تعاون صناع الخير مع العديد من المؤسسات لدعم اهالينا فى كل مناطق جنوب سيناء وقراها ووديانها متواصل ومستمر حيث سبق تقديم خدمات مبادرة اولادنا فى عنينا للكشف على طلاب المدارس لكل طلاب المدارس بسانت كاترين وقراها ووديانها كما تم تنظيم مبادرة عنيك في عنيا للكشف على الأهالي ايضا وتعددت الخدمات من اجراء التحاليل الطبية والكشف على طلاب المدارس فى مجال طب الاطفال والأنيميا والتقزم فضلا عن تقديم خدمات طبية متكاملة للحد من مسببات العمي وتشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات واصطحاب الاهالي الى القاهرة لإجراء العمليات الجراحية والمتابعة.