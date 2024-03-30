عاجل
مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي والأردني بشأن غزة
السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر مرموش على رأس تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

مرموش
مرموش

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، عن التشكيل الرسمي لمواجهة يونيون برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.

txt

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش على رأس تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين، في المواجهة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: تراب.
خط الدفاع: إبيمبي - باتشو - ربون كوخ - توتنا.
خط الوسط: السخيري - لارسون - نكونكو - جوتزه - كناوف.
خط الهجوم: عمر مرموش.
الجدير بالذكر أن آينتراخت فرانكفورت يتواجد في المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة.

بينما يحتل يونيون برلين فى المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

مواد متعلقة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

الجريدة الورقية