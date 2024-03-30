رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت بمنتصف التعاملات

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي Atm، استقرارًا، بعد آخر ارتفاع شهده منذ يومان، وسجل سعه في بنك القاهرة نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

وتشهد أيام العطلات الرسمية تعاملات إلكترونية فقط من خلال ماكينات الصراف الآلي التي يمكن من خلالها صرف الدولار والعملات الأجنبية وفق الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي المصري وباقي البنوك.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات وهذا بصورة لحظية للوقوف على آخر التطورات التي تطرأ على العملات لاسيما سعر الدولار الذي نحن بصدده الان، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم السبت بمنتصف التعاملات



البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.