مدبولي: أتابع تنفيذ اتفاق خفض الأسعار وأطالب المواطنين بالتفاعل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.

وقال “ مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من مصانع منطقة العاشر من رمضان، اليوم السبت، إن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.

وأشار إلى أنه يتابع والجهات المعنية تنفيذ اتفاق خفض الأسعار مع الغرف التجارية، مطالبا المواطنين بالتفاعل بشأن الأسعار لمساعدة الحكومة وجهات المتابعة للتأكد من خفض الأسعار.

مدبولى يزور مصنع "فريش إليكتريك" لصناعة الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان

وخلال جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لزيارة مصنع شركة "فريش إليكتريك" لصناعة الأجهزة المنزلية.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء أحدث خطوط إنتاج فريش، والمتمثل في الغسالات الأتوماتيك، حيث استمع لشرح من المهندس أحمد نجاتي، مدير المصنع، الذي أوضح أن مصنع الغسالات الأوتوماتيك هو أحد أحدث مصانع المجموعة، والذي بدأت الشركة في تعميق التصنيع به وتطويره في عام ٢٠٢٣، عن طريق ضخ استثمارات مباشرة جديدة بقيمة ٨ ملايين دولار خلال عامي 2023 و2024 في الغسالات الأتوماتيك ذات التحميل العلوي والأمامي.

وأشار مدير المصنع إلى أن الاستثمارات الجديدة للشركة تتمثل في خط إنتاج غسالات أتوماتيك تحميل أمامي والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بأكثر من ٣ موديلات ٨-٩-١٠ كجم ذات مواتير دفع مباشر وموفرة للطاقة، بالإضافة إلى إجراء توسعات بإضافة خط إنتاج جديد لإنتاج الغسالات الفوق أتوماتيك والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بإنتاج ٥ موديلات جديدة ٩-١٥ كجم، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الهندسية الخاصة باختبارات كفاءة التصميم والقياس، ومعامل الجودة الخاصة بفحص المكونات والمنتجات المختلفة؛ لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكمل المهندس أحمد نجاتي، إلى أن مصنع فريش للغسالات هو الأحدث في المنطقة، بطاقة إنتاجية 600 ألف غسالة سنويا ويعمل به 1200 موظف، وهناك مخططات للتوسع به بإضافة موديلات جديدة ذات سعات أعلى من الغسالات، وكذلك إضافة خط إنتاج جديد مخصص لإنتاج أحدث موديلات غسالات الأطباق.