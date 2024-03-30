رياض محرز يحقق رقمًا مميزًا مع أهلي جدة

حقق النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق أهلي جدة السعودي رقم مميز، بعد مباراة الاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت مباراة الاهلي والاتفاق بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، بهدفين لكل فريق، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب فارس الدهناء.

وأحرز فراس البريكان لاعب الأهلي الهدف الأول أمام الاتفاق بالدقيقة 8 من بداية الشوط الأول، ثم تعادل سيكو فوفانا لاعب الاتفاق لفريقه بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني تسجيل موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق الهدف الثاني أمام الأهلي في الدقيقة 48، وتعادل عبد الله العمار للأهلي من جديد في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

ونجح محارب الصحراء، محرز، في تحقيق رقمًا مميزًا مع الأهلي بعدما ساهم في الهدف الأول أمام الاتفاق، والذي سجله اللاعب فراس البريكان

ووصل محرز إلى صناعة الهدف رقم 10 خلال منافسات الموسم الحالي متفوقا على رونالدو الذي صنع 9 أهداف.

كما وصل رياض محرز بعدد مساهمته التهديفية إلى 20 مساهمة في جميع البطولات هذا الموسم 2023/2024.