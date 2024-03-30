الفيوم تحصد مراكز متقدمة بالمسابقة الفنية للرسم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة التربية البيئية والسكانية) في المسابقة الفنية الرابعة للرسم لعام 2024 للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فازت الطالبة هدى كمال محمود - مدرسة عين شمس الثانوية بنات إدارة غرب الفيوم التعليمية، في المسابقة الفنية لرسم اللوحات عن موضوع الهجرة غير الشرعية ,كما فاز الطالب محمد عبد النبي محمد - مدرسة الشهيد عبدالرحمن نبيل الإعدادية المشتركة - إدارة إطسا التعليمية.

كا قد تم التوعية بالمدارس الإعدادية والثانوية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإعلان عن المسابقة للعام الرابع 2024 بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة. وشاركت المدرستين فى المسابقة من خلال تقديم 30 لوحة لـ 30 متسابق من كل مدرسة من الطلاب بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جدير بالذكر، انه تم تسليم أدوات الرسم للطلاب المشاركين بالمسابقة من قبل مديرية التضامن بالفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، و هالة محمد أمين مدير إدارة البيئة والسكان بالمديرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة ، ومديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والتعاون المثمر بشأن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية، بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

مسابقة حفظ القران الكريم

من جهه اخرى بدأت اليوم السبت التصفيات النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم ، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنمو ي، أمانة محافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ، وقد وصل للأدوار النهائية 720 متسابق بعد التصفيات التمهيديه التي تقدم إليها 2231 متسابق.

وقال النائب محمد الجارحي امين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم ، ان التصفيات النهائية للمسابقة تقام بالمعهد الازهري للبنين، بجوار المنطقة الازهرية، وبالقرب من ديوان عام محافظة الفيوم، وتم تقسيم المتسابقين علي 6 لجان تحكيم، مشكلة من كبار رجال الدين بالمنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف وإدارة الوعظ.

واضاف امين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم ، أن الفائزين الاوائل في كل قسم من اقسام المسابقة يفوزون برحلة عمرة ، بالإضافة إلي الجوائز المالية المقدمة لباقي الفائزين، وشهادات تقدير لكل المشاركين في المسابقة

ولفت النائب محمد الجارحي الي أن المسابقة تجري في ثلاثة أقسام القسم الاول حفظة 10 اجزاء وبلغ إجمالي الذين تقدمو لهذا القسم 1288 متسابق، و تقدم للقسم الثاني من المسابقة، حفظة 20 جزء 646 متسابق، كما تقدم الي القسم الثالث من المسابقة، حفظة القرآن الكريم كاملا، 297 متسابق، ليصل إجمالي المتقدمين للمرحلة الاولي 2231 متسابق تم تصفيتهم الي 720 متسابق في المرحلة النهائية التي تقام اليوم وغدا.

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