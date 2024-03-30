تعرف علي.. جولة محافظ الشرقية المفاجئة بقرية كفر العزازي

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بقرية كفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

واطلع محافظ الشرقية، على سجل الحضور والانصراف مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتفقد محافظ الشرقية، أقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والايرادات بالوحدة ومتابعة ملف المتغيرات المكانية مؤكداً علي العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون وكذلك تفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعه اعمال رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ ابو حماد (المحكمة) بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم نقل أعمدة الأنارة ووضع طبقات الأساس تمهيدا لبدء أعمال وضع طبقات الاسفلت النهائية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئة الشارع امام حركة السيارات والمارة، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وحرص محافظ الشرقية علي تفقد منطقة أبو حماد البلد والتي شهدت شوارعها الجانبية أعمال تركيب بلاط الانترلوك بتكلفة 2 مليون و 200 الف جنيه والذي يأتي تماشيا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

وأكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

رافق محافظ الشرقية، في الجولة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والدكتور ايهاب العزازي نائب رئيس المركز.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثاره من الشوارع، بعد تعرض المحافظة أمس لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تواجدت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بسرعة إصلاح تسريب المياه من ماسورة مياه الشرب الرئيسية المغذية للوحدات المحلية "بالصنافين وسنهوا وسنهوت" التابعة لمركز ومدينة منيا القمح لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب باستخدام المعدات اللازمة لسرعة إصلاح تسريب المياه من الخط الرئيسي المغذى للوحدات المحلية بالصنافين وسنهوا وسنهوت بنطاق مركز منيا القمح ورد الشئ لأصله وعودة المياه للمواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وعودة الحياه إلى طبيعتها.

وكانت إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، قد قامت بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، ومجلس مدينة بلبيس، لشن حملة مفاجئة للتفتيش على (37) مكمورة فحم بمركز بلبيس، للتأكد من تطبيق الإشتراطات البيئية والتزامهم بعدم الحرق المكشوف.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

\وفى سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن الحملة المفاجئة على مكامير الفحم ضبطت (24) مكمورة بمركز بلبيس تقوم بالحرق المكشوف مما يؤثر على البيئة وزيادة معدلات الإنبعاثات والغازات الضارة بالمناخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة، وتحرير عدد 24 محضر جنح بالأرقام التالية:

"216 ،217 ،218، 219 ،220، 221، 222، 223 ،226، 237 ، 267، 285 ،286 ،287 ،288 ،289 ،290، 292، 296 ،297 ،298، 299، 300" جنح مركز شرطة بلبيس.