الاحتفاء بالفنان عزت زين في المقهى الثقافي الرمضاني بالفيوم

احتفى مقهى يوسف وهبي الثقافي الذي ينظمه فرع ثقافة الفيوم بالفنان عزت زين ضمن فعاليات برنامج العودة إلى الجذور والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة احتفالا بالشهر الفضيل.

في البداية استهل الأديب منتصر ثابت حديثه معربا عن سعادته بمشاركته في فعاليات المقهى الثقافي وفي ليلة الاحتفاء بالفنان عزت زين، وأشار إلى أهمية الدور الأدبي في محاكاة الفن مؤكدا على أن الأدب والفن مرآة للمجتمع، ثم انتقل الحديث إلى الفنان والمخرج محمود عبد المعطي، والذي طرح بعضا من أعمال عزت زين التي راقت تجاربها المتنوعة بين فرقة الفيوم القومية وفرقة ثقافة الفيوم، وفرقة صلاح حامد المسرحية.

كما أشار"عبد المعطي" إلى المسرح الذي جمعه برحلة الفنان عزت زين من خلال أعمال كثيرة، مشيرًا إلى أن زين قد بدأ حياته بكتابة الشعر، وكانت له بعض التجارب ولكن لم تكتمل، واختتم كلمته بتوجيه التحية إلى الفنان عزت زين والمقهي الثقافي، مشيدًا بدور الثقافة في إحياء الأدب، والتراث والفنون، وإلهام الوجدان وتنمية المعرفة.

خلال الاحتفاء به.. الفنان عزت زين يستعيد ذكريات المسرح المصري

وفي كلمته، استعاد "زين" ذكريات المسرح المصري مع محمود قناوي، وآخرين من بينهم المخرج الكبير يسري ناصر والذي اعتمد تجربته، وتحدث زين عن تأثره بالفنان يسري ناصر ونجيب سرور، وأمل دنقل.

ويُلَقَب الفنان الفيومي المعاصر عزت زين بشمس التبريزي وهو المفضل نسبًة إلى دوره في العرض المسرحي الناجح "قواعد العشق الأربعون" والتي انطلق من خلالها إلي الشاشة الفضية، والدراما التاريخية والاجتماعية.

وانتهى اللقاء بأمسية شعرية للشاعرين عبد الكريم عبد الحميد وأسامة سند، تلاها فقرات غنائية للمنشد الفنان مصطفى حجازي بأغنيات "القلب يعشق كل جميل- ومولاي إني ببابك" وسط تفاعل الحضور.

برنامج "العودة إلى الجذور"، يقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتستمر الفعاليات يوميا في التاسعة مساء بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم حتي 27 رمضان، وذلك تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.