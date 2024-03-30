الكوربيه يرصد تفاصيل المعايير المحاسبية وقدرتها على إعادة "هيبة" أصول الدولة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع محمد عبدالهادي مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية::..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. للمرة الثانية... تعديل المعايير المحاسبية تعيد "هيبة" أصول الدولة وشركات البورصة:

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... الزام شركات السمسرة وأمناء الحفظ بتعيين مدير لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش...حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا ملزما لشركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ الحاصلة على موافقة الهيئة على العمل بآلية الشراء بالهامش بأن يتضمن هيكلها الوظيفي مدير مسئول عن عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

عمل مدير عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أن يصبح الشخص المسئول عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بالهامش وتحديد قيمة الضمانة للأوراق المالية مقابل التمويل بالهامش وتحليل تقارير الهامش الصادرة من البورصة المصرية بشأن السوق ككل وعن كل عميل وتقارير التصنيف الائتماني للعميل الصادرة عن شركات التصنيف الائتماني، هذا بالإضافة إلى الشروط العامة للحصول على الترخيص لمزاولة الوظائف الصادرة عن الهيئة.

تتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص حسن السمعة ومتمتع بالأهلية القانونية وحاصل على مؤهل عالي مناسب حدد القرار ثلاث شروط لشغل الوظيفة المشارإليها وهي توافر خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الأواق المالية أو أي من المجالات ذات الصلة، واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة في الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، والتأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... " البورصة تدرس ملفات 5 شركات للطرح بالسوق الرئيسي والمشروعات الصغيرة والمتوسط...حيث علمت "الوفد" أن البورصة تعكف على دراسة ملفات 5 شركات بعدد من القطاعات المختلفة، تمهيدا لطرح حصص من رأسمالها بالسوق الرئيسي وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن الإدارة المتخصصة بهذا الشأن تقوم بمراجعة وفحص ملف كل شركة، لاستكمال الأوراق اللازمة لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بطرح هذه الشركات بالبورصة.

أضافت المصادر أن عدد 3 شركات سيتم طرحها في السوق الرئيسي وشركتين بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل هذه الشركات بعض قطاعات السوق، سواء القطاع الزراعي، أو المالي غير المصرفي، وغيرها من القطاعات الأخرى العاملة في السوق.

أشارت المصادر إلى أن إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات يصل إلى نحو600 مليون جنيه، حيث متوقع طرحهم خلال الفترة القادمة.

كما أشارت المصادر أن هذه الشركات تعتبر ثمار إدارة البورصة من عملية الترويج لقيد وطرح الشركات منذ تولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة، حيث نجح خلال الفترة الماضية في انتهاج استراتيجية احترافية، في استقطاب المزيد من الشركات بالسوق الرئيسي وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تكثيف عمليات الترويج التي شملت العديد من المحافظات، واللقاءات المتتالية مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المناطق والمحافظات.

تركز البورصة في الترويج على مميزات القيد والطرح، وإيضاح المزايا التي ستحصل عليها الشركة من قيدها بالبورصة ، والتركيز أيضا على دور البورصة المحوري كمنصة للتمويل تعمل على خلق سيولة للأوراق المالية المقيدة وتسعيرها وفقا لآليات العرض والطلب.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... سيتى لاب"CILB" وتحالف قمة المشرق السعودية يتفقان على إضافة أنشطة جديدة للشركة

قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدي مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة سيتى لاب"CILB للتحاليل الطبية أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة وشركة قمة المشرق الطبية، ومقرها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يتضمن 7 بنود مهمة، ومنها إضافة أنشطة انشاء وإدارة المستشفيات، إنشاء وإدارة العيادات التخصصية، إنشاء وإدارة مراكز الحقن المجهري واطفال الأنابيب.

وقعت أمس "سيتي لاب" مذكرة تفاهم مع شركة قمة المشرق الطبية السعودية تقود تحالف استراتيجي لمجموعة شركات تعمل في المجال الطبي.

تتضمن بنود مذكرة التفاهم توقيع أوامر بيع اسهم المؤسسين الرئيسين لصالح تحالف شركة قمة المشرق، وذلك بما يعادل مبلغ حتي 250 مليون جنيه، وذلك بالقيمة السوقية وقت التنفيذ.

أضاف د "الجعيدي" أن "سيتي لاب" تقوم بعمل دراسة جدوي لإنشاء 12 عيادة متخصصة، وعدد 5 مراكز أطفال أنابيب وحقن مجهري، وذلك خلال 5 أعوام القادمة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة المستقبلية الخاصة بالمختبرات الطبية المعلن عنها بتقرير الإفصاح في البورصة.

كما تتضمن المذكرة تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد قيمة شركات التحالف السعودي، تمهيدا للاستثمار فيها بما لا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الشركات، بالإضافة إلى التزام التحالف المشتري بموجب هذه المذكرة بتنفيذ عمليات الشراء بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة" سيتي لاب" على أن يتم تنفيذ عملية الشراء خلال 45 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

كما يلتزم المشتري أيضا في حالة تجاوز نسبة المليكة عن 25%، من أسهم مؤسسين الشركة أن يقوم بتقديم خطة استثمارية مستقبلية للشركة، وفقا للمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ويلتزم المشتري أيضا بتقديم مراكز مالية حديثة ومعتمدة والخطط المستقبلية لهذه الكيانات وتقديمها للشركة ، وذلك لتكليف المستشار المالي المستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة لهذه الكيانات.

كما يتضمن البرنامج... "ESTA" تستأنف برنامجها التدريبي حول سوق الدين بعد عطلة عيد الفطر المبارك...حيث تستأنف الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" نشاطها وبرامجها التدريبية حول سوق الدين عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الجمعية تستأنف النشاط، عقب الانتهاء من فترة عطلات العيد، حيث بدأت الجمعية مؤخرا البرنامج التدريبي المقسم على 8 محاضرات، حيث تم الانتهاء من محاضرتين، على أن يتم استكمال البرنامج خلال الأسابيع القادمة.

أضاف "يونس" أن المشاركين في البرنامج التدريبي يصل عددهم 25 متدربا، منهم 10 متدربين، يمثلون 3 جهات مؤسسية، والعدد الباقي أعضاء من الجمعية المصرية.

أشار" يونس" أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات عن أدوات الدخل الثابت، أذون الخزانة، والسندات، بصورة متخصصة، وفنية، تتعلق بتقييم السندات، والصناديق النقدية، والعائد، والفائدة، بالإضافة إلى المحاضرات الخاصة بوكالات ومؤسسات التصنيف الائتماني، كما يتضمن البرنامج أيضا محاضرات عن توريق الدخل الثابت، والمشتقات المتوقع تنظيم برنامج لها خلال الفترة القادمة.

قامت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين منذ مطلع يناير 2024 بتنظيم العديد من البرامج التدريبية، في كافة التخصصات، والأنشطة المتعلقة بأسواق المال، والقطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار دور الجمعية بالارتقاء بالعاملين في السوق ورفع كفاءتهم المهنية.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث يتوقع اسلام عبد العاطي خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الجاري عودة لموجة الارتفاعات من جديد.

كما يتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 مستوى 30200 نقطة، خلال الأسبوع على أن تكون نقطة المقاومة عند مستوى 28600 نقطه، على أن تكون منطقة الدعم الرئيسية عند 26800 نقطة، ثم منطقة 25500 نقطة.