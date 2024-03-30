"أهلاً رمضان" .. القومي لثقافة الطفل يكرم مسيرة الكاتب أسامة فرج الليلة

"أهلا رمضان" .. تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى إقامة ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، حيث يتضمن برنامج السبت ٢٠ رمضان الموافق ٣٠ مارس، تكريم مسيرة الكاتب "أسامة فرج"، وذلك بحضور نجلته يمنى أسامة فرج، وحسين الزناتي عضو لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس تحرير مجلة علاء الدين.

الكاتب أسامة فرج



والكاتب أسامة فرج من مواليد عام ١٩٥٢، حصل على بكالوريوس صحافة ونشر من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٦٧، عمل مديرا لتحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، كما أسهم في إنشاء مجلة "علاء الدين" ويقوم بمراجعة وإعداد النصوص المنشورة فيها بحكم عمله مديرا لتحريرها، وقد بدأ النشر والكتابة للأطفال من خلال مجلة ماجد عام ١٩٨٦، ونشر فيها أكثر من خمس وثلاثين قصة.

ومن مؤلفاته "أشياء" جولة في التاريخ الأدبي والاجتماعي للأشياء، "شمهورش عفريت الجرة" رواية مصورة للأولاد والبنات، "أشعب جوعان" رواية مصورة للأولاد والبنات، "حكاية الأمير مسحار" رواية مصورة للأولاد والبنات، "حرباوي الفلادي"، "ضد السلامة سالم" رواية مصورة للأولاد والبنات.

جدير بالذكر أنه حضر دورة تدريبية لكتاب الأطفال برعاية مؤسسة "هانز زايدل" وكتب القصة القصيرة للكبار، ونشرت قصصه في مجلة "إبداع" و"الأهرام".

غدا.. "بيت الفنون الشعبية" يحيى الليلة ١٤ لــ "هل هلالك"

من ناحية أخرى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة الرابعة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، والتى يعشقها الصغار والكبار .



كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .