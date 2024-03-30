مدبولى: نعمل على تنفيذ خفض الأسعار مع الغرف التجارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بصورة دورية على خفض أسعار السلع، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية حتى يشعر المواطن بالتحسن والمزيد من خفض الأسعار.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب زيارة عدد من المصانع بالعاشر، اليوم لدينا اولويات للنهوض الفترة القادمة ترتكز على اربع قطاعات اولها الصناعة الزراعة تكنولوجيا المعلومات والسياحة، موضحًا زيارة 3 مصانع للادوات المنزلية تتعامل مع البرندات العالمية.

وشدد على أهمية الصناعة والقطاعات الانتاجية ومستوى المنتجات لتصديرها للنهوض الاقتصادي لزيادة مواردنا من النقد الاجنبي خلال القترة القادمة، لافتًا إلى قيام الدولة يالتوسع يالرخصة الذهبية، شركتى هاير وبيكو من أكبر الشركات العالمية بداو فى أقل من عام بفضل هذة الرخصة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ عام قلنا ان أزمة الدولار سوف تعدى، والرئيس قال أن الأمور فى تحسن وان الامور رجعت لطبيعتها ولابد ان نعمل بكل جهد لاستكمال المسارات الاصلاحية وسوف يتم تقليل الفجوة الدولارية واصلاح الاوضاع النقدية والمالية، ولفت إلى أن الحكومة لديها حجم صادرات 53 مليار دولار ونستهدف نمو من 15 الـ 20 سنصل فى 2030 إلى أكثر من ١٤٥ مليار دولار، مؤكدًا أن شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة.

وأوضح مدبولي، موافقة الصندوق على القرض ورفع القيمة من3 الى 8 مليار دولار وصفقة رأس الحكمة فى مايو القادم، مؤكدًا قدوم حزم تمويلية كبيرة سوف تحقق الاستقرار خلال الفترة القادمة