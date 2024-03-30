إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على المتعدين بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بإزالة سور بالدبش داخل حيز عمراني على مساحة ١٠ م بديرب نجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة سملات خرسانية بطريق سامي سعد على مساحة 150متر، كما تم إزالة مبني بالطوب الأبيض الدبش علي مساحه 90 متر بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم إزالة المخالفات حتى منسوب سطح الارض، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة للوحدة المحلية بقرية كفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد المحافظ اقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، ومتابعة ملف المتغيرات المكانية، موجها العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون، وتفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة اعمال رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ ابو حماد «المحكمة» بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم نقل أعمدة الإنارة، ووضع طبقات الأساس تمهيدا لبدء أعمال وضع طبقات الاسفلت النهائية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها، وتهيئة الشارع أمام حركة السيارات والمارى، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة، لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد منطقة أبو حماد البلد والتي شهدت شوارعها الجانبية أعمال تركيب بلاط الانترلوك بتكلفة مليوني و 200 الف جنيه، والذي يأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

أكد محافظ الشرقية إنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، ودفع عجلة العمل بها، لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية، لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

رافق المحافظ في الجولة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والدكتور ايهاب العزازي نائب رئيس المركز.