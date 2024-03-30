مدبولي: الصناعة والقطاعات الانتاجية شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم جولة تفقدية لـ ٥ مصانع بمدينة العاشر من رمضان تعد من كبري الشركات العالمية .

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب زيارة عدد من المصانع بالعاشر اليوم :"لدينا اولويات للنهوض الفترة القادمة ترتكز على اربع قطاعات اولها الصناعة الزراعة تكنولوجيا المعلومات والسياحة ".

واشار الى زيارة ٣ مصانع للادوات المنزلية تتعامل مع البرندات العالمية وشدد على اهمية الصناعة والقطاعات الانتاجية ومستوى المنتجات لتصديرها للنهوض الاقتصادي لزيادة مواردنا من النقد الاجنبي خلال القترة القادمة .

وأشار الى قيام الدولة بالتوسع بالرخصة الذهبية لافتا الى ان شركتى هاير وبيكو من اكبر الشركات العالمية بداو فى اقل من عام بفضل هذة الرخصة

وتابع رئيس الوزراء :"منذ عام قلنا ان ازمة الدولار سوف تعدى والرئيس قال ان الامور فى تحسن وان الامور رجعت لطبيعتها ولابد ان نعمل بكل جهد لاستكمال المسارات الاصلاحية وسوف يتم تقليل الفجوة الدولارية واصلاح الاوضاع النقدية والمالية ".

واشار الى ان شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة لافتا الى موافقة الصندوق على القرض ورفع القيمة من ٣ الى ٨ مليار دولار وصفقة راس الحكمة فى مايو القادم

واشار الى قدوم حزم تمويلية كبيرة سوف تحقق الاستقرار خلال الفترة القادمة، قائلا :"نعمل بصورة دورية على خفض اسعار السلع وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية حتى يشعر المواطن بالتحسن والمزيد من خفض الأسعار".