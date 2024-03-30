محافظ الشرقية: نعمل على فحص وحل كافة مشكلات المواطنين

أصدرت محافظة الشرقية، بيانًا منذ قليل أطلعت الوفد على نسخة منه، وذلك في إطار إهتمام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام والصحافة الورقية، لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فوراً.

وجاء في بيان الشرقية، رداً على عدد من الشكاوى المنشورة في المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية، وبخصوص رغبة المواطنة «م. ن» في الحصول على معاش لتحمل أعباء الحياة اليومية، أفادت مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه بالبحث تبين أن السيده متزوجة والزوج يبلغ من العمر 40 عاماً، ويعمل عمالة غير منتظمة بدخل شهري 4500 جنيه، ويعول أسرة مكونة من خمسة أفراد، والزوج يتقاضى معاش كرامة، والسيدة كانت تتقاضى معاش تكافل، وتم إيقافه عن طريق لجنة المساءلة لعدم الإستحقاق.

وبالنسبة للشكوى التي عنونت بـ «كفر صقر يستغيث» بخصوص تضرر المزارعين من المخلفات الطينية نتيجة تحجير بحر مشتول، مما تسبب في تلوث التربة الزراعية، أفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية أنه بالمعاينة على الطبيعة للموقع محل الشكو، تبين قيام مقاول العملية بإزالة ناتج الحفر من الأراضي الزراعية، وتم حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوي.

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان «معاش والدي المرحوم») بخصوص رغبة المواطن « ا. م» في الحصول على معاش والده نظراً لظروفه الصحية الصعبة، أفادت مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية أن المواطن يعمل سائق ميكروباص بدخل شهري 6000 جنيه ويعيش هو زوجته فقط، ويعاني من إصابة جسدية، وتم توجيهه إلى مكتب التأمينات لعمل معاش تأميني عن والده ولا يجوز إدراجه ضمن برنامج تكافل وكرامة،حيث إن لديه رخصة ومؤمن عليه.

وجاء رد هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية بخصوص شكوى

«إحلال مدرسة ميت جابر» من الأهالي عن سوء حالة مدرسة ميت جابر الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، ورغبتهم في إزالة المبني واستبداله بآخر. أفادت بأنه تم عمل المقايسة الخاصة بالمدرسة والإسناد لإحدى الشركات المنفذة لتوفير جو آمن لطلابها.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة للوحدة المحلية بقرية كفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.