محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية موسعة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية لرصف وتوسعة شارع النحاس بطول 1,38 كم وعرض 20 متر و تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب، وأشار المحافظ إلى تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال ترميم وصيانة ترعة سنبارة بطول 600متر وعرض 8 متر ، و متابعة أعمال رصف وتطوير، شارع داير الناحية بقرية كفر عصام بطول ١١٠٠ متر وعرض ٦ أمتار.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة سير الأعمال بمحطة مياة الشرب بقرية خرسيت موجها بالصيانة المستمرة للمحطة ،ومركز الرعاية الصحية الأولية بقرية خرسيت موجها بمتابعة الانضباط الاداري وتوفير المستلزمات الازمة واستجاب المحافظ لطلب طفل بالكشف على اسنانه ، كما تابع المحافظ سير العمل في الجمعية الزراعية بمحلة مرحوم موجها بمتابعة الصيان الدورية في مخازن الجمعية ، فضلا عن متابعة اعمال توسعة طريق خرسيت موجها برصف مدخلين القرية لخدمة اكبر عدد من الكتلة السكانية في القرية .

وتفقد المحافظ التجهيزات بمستشفى محلة مرحوم المركزي والتي تقام على مساحة 7700 متر مربع ومكونة من دور أرضى ودورين أول وثان بإجمالي عدد 63 سرير، حيث وجه المحافظ بأنارة الطريق المؤدي للمستشفى كما وجه الاتصالات والغاز ورئيس مركز ومدينة طنطا بالانتهاء من توصيل الفايبر للمستشفى ومدير المواقف لتخصيص باصات من الجمعية التعاونية لنقل المواطنين و الاطقم الصحية الى المستشفى للتيسير على المواطنين .

واختتم المحافظ بتفقد مدخل قرية محلة مرحوم موجها باستمرار اعمال التجميل والتشجير .