محافظ الشرقية: أوجه الأجهزة التنفيذية بفحص مشكلات المواطنين ووضع حلول لها

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي اهتمامة البالغ بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام والصحافة الورقية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فوراً.

ورداً على عدد من الشكاوى بخصوص رغبة المواطنة ( م. ن) في الحصول على معاش لتحمل أعباء الحياة اليومية، أفادت مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه بالبحث تبين أن السيده متزوجة والزوج يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل عمالة غير منتظمة بدخل شهري 4500 جنيها، ويعول أسرة مكونة من خمسه أفراد والزوج يتقاضي معاش كرامة، والسيدة كانت تتقاضى معاش تكافل وتم إيقافه عن طريق لجنة المساءلة لعدم الإستحقاق.

وردًا علي شكوى أخرى تحت عنوان "كفر صقر يستغيث" بخصوص تضرر المزارعون من المخلفات الطينية نتيجة تحجير بحر مشتول مما تسبب في تلوث التربة الزراعية، أفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية أنه بالمعاينة علي الطبيعة للموقع محل الشكوي تبين قيام مقاول العملية بإزالة ناتج الحفر من الأراضي الزراعية وتم حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوي.

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان "معاش والدي المرحوم" بخصوص رغبة المواطن "ا. م" في الحصول على معاش والده نظراً لظروفه الصحية الصعبة، أفادت مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية أن المواطن يعمل سائق ميكروباص بدخل شهري 6000 جنيه، ويعيش هو زوجته فقط ويعاني من إصابة جسدية، وتم توجيهه إلى مكتب التأمينات لعمل معاش تأميني عن والده ولا يجوز إدراجه ضمن برنامج تكافل وكرامة حيث إن لديه رخصة ومؤمن عليه .

وأفادت هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية بخصوص شكوى الأهالي من سوء حالة مدرسة ميت جابر الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ورغبتهم في إزالة المبني واستبداله بآخر، أنه تم عمل المقايسة الخاصة بالمدرسة والإسناد لإحدي الشركات المنفذة لتوفير جو آمن لطلابها، جاء ذلك رداً على شكوي تحت عنوان " إحلال مدرسة ميت جابر".

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، قامت إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن ( دور المرأة فى تنمية المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين) وذلك بمركز شباب الصوالح التابع لإدارة شباب فاقوس شرق وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور احمد الشافعى مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة، بتقديم الندوة والتي أوضح خلالها دور المرأة في إعداد وتنشئة الفرد والاسرة وبناء المجتمعات الاوطان باعتبارها نصف المجتمع وبين كيف ازدهر دور المرأة في سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية نتيجة عدة عوامل سمحت لها اثبات نفسها في مختلف مجالات العمل كمعلمة وطبيبة ومهندسة وغيرها من المهن وكذلك تقلدها لمناصب سياسية وقيادية علي المستوي المحلي والدولي .

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.

وأضاف محافظ الشرقية، أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية والذهنية، وتفريغ طاقات الشباب وتنمية الاخلاق الحميدة والروح الرياضية لدي ممارسيها مشيرا إلي أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هو تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة واعلاء قيمة الرياضة متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورة.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فاعليات الدورة الرمضانية للمديريات الخدمية في ألعاب خماسي ( كرة القدم - تنس الطاولة - الشطرنج ) والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمشاركة لاعبي المديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء والديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من وكلاء الوزارة و مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ محمد سامي من مركز شباب الغار.

تضمنت الفعاليات تقديم ابتهالات دينية للشاب حامد امين عضو مركز شباب الزقازيق بحري نالت استحسان الجميع أعقبها عرض فني لكورال مركز شباب صفط الحنا ادخلت البهجة والسعادة في نفوس الجميع ثم تقديم عرضا رياضيا للاعبي منطقه الشرقية للكاراتيه ابرز فيه اللاعبون مهاراتهم الفردية والجماعية والروح الرياضية العالية أعقبه تقديم عرض للفنون الشعبيه بالتنورة لأعضاء مركز شباب الزقازيق بحري نالت إعجاب الحضور

وحرص محافظ الشرقية على مشاركة لاعبي ولاعبات رياضتي تنس الطاولة والشطرنج وذلك لتشجيعهم علي الاستمرار في ممارسة الرياضة ، متمنيا لهم التوفيق والفوز بالدورة الرمضانية.

وأدار محافظ الشرقية، حواراً مع الشباب والفتيات ، مؤكدا أن شباب الشرقية شباب واعٍ ومستنير يتسم بالوطنية والإخلاص في العمل .

وقام محافظ الشرقية بتسديد ركلة البداية إيذاناً بانطلاق فاعليات الدورة الرمضانية وبدء المنافسات الرياضية بلقاء استعراضي بين عدد من لاعبي الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورة الرمضانية تقام كل عام في شهر رمضان وتعد من أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تمثلها مديرية الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنظيم دورات مماثلة بجميع مراكز شباب المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة مقدما الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة واستغلال طاقتهم الإيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وفي نهاية فعاليات الافتتاح أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بافتتاح الدورة لهذا العام متمنيا أن يسودها روح المنافسة الشريفة والندية والتوفيق للجميع.