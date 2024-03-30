تتويج أبطال دورة نادى الصيد الرمضانية علي استاد الإسكندرية

اختتمت دورة نادى الصيد لكرة القدم الدورة الرمضانية بملعب ستاد الإسكندرية بمشاركة ٥٠ فريق علي مستوي المحافظة

وقد أقيمت جميع مبارايات الدورة الرمضانية بملعب نادى الصيد فرع محرم بك وقال الدكتور أحمد عثمان " ان نادى الصيد كل موسم بيتقدم عن الموسم السابق له وفى قطاع كرة القدم جذبت الدورة الرمضانية ٥٠ فرقة وهذا عدد كبير وهو ما خلق نوع من الاقبال الجماهيرىوالتنافس بين الفرق المتسابقة "

وتابع مدير عام نادى الصيد ان مجلس الادارة حرص على المشاركة فى ختام الدورة الرمضانية منهم المهندس محمد عشرة ، شريف سكر ،ودكتور احمد زكي مدير النشاط الرياضي وكابتن رماح ابو زيد ، رئيس قطاع كرة القدم ومدير الدورة الرمضانية وسط وعدد من مسئولى محافظة الأسكندرية.