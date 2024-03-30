تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

يستعد فريق ميلان لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فيورنتينا علي ستاد ارتيميو فرانتشي في إطار منافسات الجولة ال30 من الدوري الإيطالي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: فلورينزي، ثياو، توموري، كالابريا.

خط الوسط: ريندرز، إسماعيل بن ناصر، لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو، أولفييه جيرو.

موعد مباراة ميلان وفيورنتينا

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي التي تقام في الموسم الحالي.

موقف ميلان و فيورنتينا بالدوري الإيطالي

و يسعى ميلان، إلى الحفاظ على وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم برصيد 62 نقطة من 29 مباراة، حيث حقق 19 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات وتلقى 5 هزائم.

من جانبه، يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 43 نقطة، وقد يمنحه الفوز، الأمل في الصعود للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.