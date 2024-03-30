موعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا اليوم بالدوري الإيطالي

يحتضن ستاد ارتيميو فرانتشي، صدام من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي فريق ميلان مع نظيره فيورنتينا وذلك في إطار منافسات الجولة ال30 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وفيورنتينا

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي التي تقام في الموسم الحالي.

موقف ميلان و فيورنتينا بالدوري الإيطالي

و يسعى ميلان، إلى الحفاظ على وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم برصيد 62 نقطة من 29 مباراة، حيث حقق 19 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات وتلقى 5 هزائم.

من جانبه، يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 43 نقطة، وقد يمنحه الفوز، الأمل في الصعود للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.