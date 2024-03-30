تدريب الصيادلة بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية على "اليقظة الدوائية"

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، دورة تدريبية عن اليقظة الدوائية، وذلك لمنسقي اليقظة الدوائية والصيادلة الإكلينيكيين بالمنشآت الصحية التابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بهدف الرصد والإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الطبية والأجهزة الطبية، وحرصا علي تحقيق معايير سلامة الدواء.

وتناول التدريب على حزمة من النقاط الهامة في هذا المجال أهمها مقدمة في مجال اليقظة الدوائية.ومنظور اليقظة الدوائية واهميتها والأخطاء الدوائية من منظور اليقظة الدوائية وكيفية خلق بيئة إيجابية للإبلاغ عن الآثار العكسية وكيفية رفع كفاءة تقارير الآثار العكسية. والسموم من منظور اليقظة الدوائية والاجراءات التصحيحية في اليقظة الدوائية علي المستوي المحلي والعالمي.

وقدم التدريب دكتورة نسمه صفاء منسق اليقظة الدوائية بفرع الإسماعيلية والدكتورة مروة محمد عبد الحميد اخصائي الصيدلة الإكلينيكية بقسم الجراحة العامة بمجمع الإسماعيلية الطبي.والدكتورة بسمة عاطف وكيل قسم الصيدلة الإكلينيكية ومسئول قسم السموم بمجمع الإسماعيلية الطبي والدكتورة شيماء محمد اسماعيل - اخصائي الصيدلة الإكلينيكية بقسم العنايه المركزه بمجمع الإسماعيلية الطبي والدكتورة هبه احمد عطوه - اخصائي الصيدلة الإكلينيكية بقسم الباطنة وأمراض الدم بالمجمع الطبي.والدكتورةايناس السيد - اخصائي الصيدلة الإكلينيكية بقسم الغسيل الكلوي بمركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية.كما نسق التدريب دكتورة نهلة فوزي مدير إدارة التدريب بالفرع ودكتورة نهي شهاب منسق إدارة التدريب

وكانت إدارة التدريب الإلزامي بهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية نظمت مؤخرا ورشة عمل عن مبادئ الحوكمة الإكلينيكية للأطقم الطبية بالمستشفيات بالإسماعيلية تضم رؤساء أقسام طبية، وأطباء التخدير، والجراحين من مختلف التخصصات الجراحية، وتمريض العمليات، والصيادلة الإكلينيكيين، وفريق الجودة ،وفريق مكافحة العدوى.

نظمت إدارة مكافحة العدوى بفرع الاسماعيليه الأسبوع الماضي ورشة عمل على مدار يومين عن سلامة وأمان الغذاء للاطقم الفندقية، وفرق مكافحة العدوي و الشئون الادارية بالمستشفيات .

لتطبيق مبادئ سلامة الغذاء طبقاً للادلة العلمية ، والتعرف على البيئة الآمنة للعاملين بالمطبخ ، والخطوات الصحيحة لتحضير الوجبات.

وتأتي الأنشطة بهدف تعزيز القدرة المعرفية الطواقم الطبية و التوعية بأهمية سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنشآت الصحية.