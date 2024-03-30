منة عرفة تستعد لعرض فيلمها "أسود ملون" في هذا الموعد

تستعد الفنانة منة عرفة، لعرض أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل عنوان "أسود ملون" والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل لعام 2024.

ومن المقرر أن تجسد منة عرفة، دور سالي وهي شخصية مركبة وعبرت عن سعادتها بالعمل مع المخرج حسن البلاسي وأن الفيلم سوف يكون مفاجأة للجمهور.



تفاصيل فيلم أسود ملون

أسود ملون هو فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

والفيلم من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

آخر أعمال منة عرفة

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في مسلسل "ليل أم البنات" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، وتأليف احمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

وتدور أحداثه حول تكافح الأرملة ليل لكي تربي بناتها الخمسة فريدة، زهرة، عاليا، عبير و نور، حيث تدير مطعم في منطقة شعبية، بينما تحاول حمايتهم من أطماع عمهم راضي، الذي يريد أن يستولى على حقوقهم.

معلومات عن منة عرفة

بدأت الفنانة منة عرفة، التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: (مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام).

بالإضافة إلى ذلك شاركت في جميع مواسم المسلسل الكوميدي (راجل وست ستات)، والعديد من الأعمال التليفزيونية.