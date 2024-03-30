الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1952 مريضا بقرية قراجة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1952 مواطن من أهالي قرية قراجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس "بد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشؤون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلي أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان" وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصص " الأطفال" لخدمة الأهالي بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن في وقت سابق عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2708 مواطن من أهالي قرية النجيحي التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر تنفيذاً لمبادرة "حياه كريمة" والتي أطلقها فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشؤون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان" وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال" لخدمة الأهالي بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 12363 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الاسرة لعدد 8402 سيدة وذلك خلال اليوم الاول من انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها يوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 28 فبراير 2024 بمراكز (الزقازيق - منيا القمح -فاقوس- كفر صقر- ههيا- صان الحجر- ديرب نجم- الصالحية الجديدة- القرين).

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الخدمات المقدمة للسيدات شملت متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 252 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي وعدد14 عياده متنقلة ومشاركة 108 طبيب مدرب و 371 ممرضة و 497 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.