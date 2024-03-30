تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة لاتسيو اليوم

أستقر أليجرى المدير الفني لفريق يوفنتوس على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء المرتقب أمام لاتسيو، في الصدام اللذي يجمعهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويبحث اليوفى لاستعادة سكة الإنتصارات بعدما تعادل سلبيا مع نظيره جنوى فى المباراة التى أقيمت على ملعب إليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة لاتسيو الليلة

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي دانيلو

خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا

خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتذاع مباراة يوفنتوس ولاتسيو على قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتيشو للموسم الحالي برصيد 59 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث فاز 17 مباراة وتعادل 8 مواجهات وخسر 4 لقاءات .