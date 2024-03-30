تعرف على رسالة إيهاب جلال للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة سموحة

حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على عقد العديد من الإجتماعات مع لاعبي الدراويش خلال الفترة الأخيرة قبل مواجهة سموحة .

ويخوض الدراويش مرانه الأخير مساء اليوم الثلاثاء القادم تحت قيادة إيهاب جلال استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة .

ووجه جلال العديد من الرسائل للاعبي الفريق وعلى رأسها ضرورة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من سموحة .

وقام جلال بتحفيز لاعبي الفريق معنويًا وأكد لهم أنهم على قدر المسؤولية وقادرين على تحقيق الفوز والعودة بالفريق إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار .

خرج على المواني وعبد الرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي من حسابات الجهاز الفني في مواجهة سموحة ،ويعاني الملواني من إجهاد في عضلات البطن بينما تعرض الدح لشد في العضلة الضامة ، في سياق متصل عاد محمد حسن للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الاصابة بشد فى عضلة السمانة.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للاستفادة من خدمات الرباعى باسم مرسى وكريم عرفات ومحمد هاشم وأحمد محسن فيما تبقى من الموسم الحالي نظرا للنقص الحاد في مراكزهم والإصابات التي يعانى منها الفريق، وهناك اتجاه لاعادتهم للتدريبات.

ويمتلك الإسماعيلى مهاجمين فقط وهما الناشئ زياد فرج والفلسطيني خالد النبريص العائد بعد تسوية أزمة المستحقات واستكمال الموسم، فالفريق في حاجة لخدمات باسم مرسى كلاعب لديه باع طويل في الدورى، وأيضا في حاجة لخدمات محمد هاشم الذى رفض تمديد عقده ووقع للمصرى في الدفاع، وكريم عرفات المعار من فيوتشر في مركز الظهير الأيمن، وأخيرا أحمد محسن في الظهير الأيسر.

وعقد مسئولو الإسماعيلى جلسة مع على أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، وطالبوه بالتحدث مع إيهاب جلال للسماح للاعبين بالعودة للتدريبات لسد العجز الواضح في مراكزهم المختلفة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.