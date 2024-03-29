وزيرة الهجرة: الترويج للصروح الطبية المتفردة بمصر داخل أوساط المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمؤسسات الطبية التي تسعي لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة للمواطن المصري.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن ذلك يتم من خلال الترويج لهذه الصروح الطبية المتفردة، في أوساط المصريين بالخارج، ودعوة الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية التي تقدمها المستشفيات للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة، بالاعتماد على قاعدة بيانات وزارة الهجرة الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج، بهدف تبادل الخبرات العلمية والبحثية بما يخدم أهداف المستشفيات التوسعية، لتقديم الرعاية الطبية لأكبر عدد من المستحقين، وتدريب الكوادر الطبية والتبادل العلمي والبحثي مع المستشفيات والمؤسسات العلمية التي يعملون لها في الخارج.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة، تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني في ملف التدريب من أجل التوظيف.