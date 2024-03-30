السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 4 من قوات اليونيفيل بعد قصف سيارتهم والاحتلال ينفي علاقته

بوابة الوفد الإلكترونية

 تحدث إعلام لبناني عن 4 إصابات جرّاء قصف إسرائيلي على سيارة تقل مراقبين تابعين لليونيفيل في بلدة رميش جنوب لبنان. وقال اليونيفيل، إن ثلاثة من المراقبين ومترجم لبناني أصيبوا في انفجار وقع بالقرب منهم خلال دورية لهم على طول الخط الأزرق.

 وأضافت اليونيفيل، أنه يجرى تحقيقًا لمعرفة مصدر الانفجار، مؤكدًا على ضرورة ضمان سلامة وأمن طواقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي.

 ودعت اليونيفيل كل الأطراف بوقف التبادل العنيف لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد للأذى بلا داعٍ.

ونفي جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قصف سيارة اليونيفيل وقال: خلافًا لما تردد في لبنان، فإن جيش الدفاع لم يستهدف أي سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش.

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