برشلونة ولاس بالماس.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يحتضن ملعب "مونتجويك"، لقاء من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، عندما يصطدم فريق برشلونة مع نظيره لاس بالماس في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ولاس بالماس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودي.

وتُذاع مباراة برشلونة ولاس بالماس عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة.

ترتيب برشلونة ولاس بالماس بالدوري الإسباني

يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يأتي لاس بالماس في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

ويبحث الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تقليص النقاط إلى 5 بينه وبين ريال مديرد، وهو ما يزيد من الضغط على الملكي قبل مواجهته ضد أتلتيك بلباو يوم الأحد.