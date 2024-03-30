رئيس مياه البحيرة يتفقد محطات الشركة

أجرى المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عددًا من الجولات والزيارات الميدانية المفاجأه لكافة أفرع الشركة وعدد من محطات المياه والروافع لجميع فروع الشركة للاطمئنان على سير العمل و للوقوف على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها وخطط الصيانة الدورية ورفع كفاءة المحطات استعدادا لفصل الصيف وتحسين الخدمة للمواطنين .

كما تفقد رئيس شركة مياه البحيرة ،محطة مياه إدفينا ، حيث تابع مراحل المعالجة بداية من عنبر طلمبات المياه العكرة وعنبر الكلور ومبنى المروقات ومبنى المرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة وإنتهاءا بخزان المياه المرشحة، ومدى الالتزام العاملين بالمحطه بإجراءات الصيانة الدورية للمحطه طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، حيث ان محطة ادفينا.تخدم ادكو ورشيد وادفينا وريف المحموديه

وشدد المهندس محمد سعيد نشات رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، على متابعة الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال، بالإضافة لتفقد المعامل الخاصة بالمحطات وانتظام العمل بها كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة.

وخلال الزياره التقي رئيس شركة مياة البحيرة ، مع بعض العاملين بالافرع والمحطات مستمعاً الى كافة المقترحات المقدمة منهم وأكد على الدور البارز والكفاءات العالية التي تحظى بها الشركة، مشدداً على حرصه الدائم على التواصل مع جميع العاملين بالشركه كما قام بتشجعيهم على بذل مزيد من الجهد بإتقان ودقة مشيداً بدورهم الوطني البارز والملموس وما رآه داخل الافرع والمحطات من انضباط وروح حماسية ووطنية من جميع العاملين .