ثلاثي مرعب بالهجوم.. تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة مشتعلة مساء اليوم السبت، وذلك حين يصطدم مع غريمه بوروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر بطولة الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

ومن المتوقع أن يدخل فريق بايرن ميونخ بقيادة الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : سفين أولريش.

في خط الدفاع : الفونسو دافيز – إيريك داير – ماتياس دي ليخت – جوشوا كيميتش.

في خط الوسط : ليون جورتيزكا – أليكسندر بافلوفيتش – توماس مولر – جمال موسيالا.

في خط الهجوم : ليوري ساني – هاري كين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند

تنطلق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أليانز أرينا» معقل العملاق البافاري.

وتُبث المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على قناة بي ان سبورتس 1

موقف الفريقين في الدوري الألماني

يتواجد فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 60 نقطة حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات في بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصل عليهم بالفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 مباريات وخسر في 4 مباريات، في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز.