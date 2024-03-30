وفاء عامر: قدمت أدوارًا فخورة بها وطموحي لا سقف له (فيديو)

قالت الفنانة وفاء عامر إنها قدمت أدوارًا فنية كثيرة بها تحديات وفخورة بها، منها "جسر الخطر، التوأم، كف القمر، الطوفان، الملك فاروق، جبل الحلال"، وغيرها.

المسرح يظهر حجم المواجهة بين الفنان وجمهوره

وأضافت عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها فخورة بالعمل في مسرحية "جواز على ورقة طلاق"، معقبة: "المسرح يظهر حجم المواجهة بين الفنان وجمهوره، والعلاقة بينهما".

أعترف أني بحب الفن، وكل خطوة أخطو إليها بالنسبالي رقم في حياتي

وأوضحت الفنانة وفاء عامر أنها ليست مقلدة وإنما مجسدة، والتجسيد هو ارتداء الشخصية والتعلق بها، مشيرة إلى أن فن التقليد ليس عيبًا، بل هو فن صعب، مضيفة: "أعترف أني بحب الفن، وكل خطوة أخطو إليها بالنسبالي رقم في حياتي، لكن ليس هناك سقف لطموحاتي".

ووصفت وفاء عامر شخصية "صباح الجياش" في مسلسل "حق عرب"، بأنها الرفض والقوة والسر والتحدي والإصرار، مردفة: "صباح مُخ مبروم في بني آدم".

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.