وفاء عامر: "جودر" أول عمل يجمعنى مع شقيقتي أيتن في شخصية واحدة

قالت الفنانة وفاء عامر إن مسلسل "جودر" أول عمل يجمعها مع شقيقتها الفنانة أيتن عامر في شخصية واحدة.

مسلسل "جودر" مجهد ومكلف

وأضافت عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسلسل "جودر" مجهد ومكلف، لكن اُقتِرح على صنَّاع العمل استكمال أجزاء جديدة منه في السنوات المقبلة.

ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، قائلة: "أنا بحبكم جدًا، ومستعدة محضرش أي مهرجانات، لأن الفرد منكم بيكون عندي بآلاف المهرجانات، وربنا يقدرني وأسعدكم".

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.