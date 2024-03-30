اليوم.. قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي مشتعل، يجمع بين فريقي بايرن ميونخ وغريمه بوروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند

تنطلق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أليانز أرينا» معقل العملاق البافاري.

وتُبث المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على قناة بي ان سبورتس 1

موقف الفريقين في الدوري الألماني

يتواجد فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 60 نقطة حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات في بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصل عليهم بالفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 مباريات وخسر في 4 مباريات، في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز.