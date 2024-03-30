تنظيم أكبر مائدة رمضانية بميدان السيدة نفيسة.. 3000 وجبة

أعلنت مؤسسة “صناع الخير للتنمية”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تواصل تعاونها مع مجموعة من فاعلي الخير في إعداد أكبر مائدة رحمن من نوعها بساحة انتظار السيارات بميدان السيدة نفيسة، رضي الله عنها وأرضاها.

وتقام تلك المائدة كل عام، ضمن برامج عمل صناع الخير الرمضانية النوعية، وفي إطار مواصلة جهودها لدعم الشرائح الأولى بالرعاية من خلال رفع المعاناة عن الأسر المستهدفة في هذه الأيام الكريمة بتوفير احتياجاتها الغذائية، وتم تنظيم مائدة إفطار، أمس الجمعة، بمشاركة عدد من طلاب أكاديمية أخبار اليوم كمتطوعين.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة دائمًا ما يسعدها التعاون مع فاعلي الخير بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، خصوصًا في هذا الشهر الكريم، وأن مسجد السيدة نفسية، رضى الله عنها وأرضاها، والمنطقة المحيطة به، له في قلب كل مصري مكانة خاصة لارتباطه وجدانيًا باسم نفيسة العلم السيدة نفيسة، رضى الله عنها وأرضاها، وأن كثيرًا من الأسر تقصدها فى رمضان وهو ما حفز المؤسسة أن تتعاون مع فاعلي الخير في تنفيد المائدة لهذا العام بتزويد المائدة على مدار شهر رمضان ببعض الأطعمة المهمة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن تعاون صناع الخير في إقامة مائدة الرحمن الكبرى بمنطقة السيدة نفيسة يأتى تزامنًا مع برنامج دعم طموح تنفذه صناع الخير خلال شهر رمضان المعظم يستهدف 200 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية بواقع مليون مواطن مستفيد بمساعدات غذائية متنوعة، فضلًا عن استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها المتواصلة الطبية منها والتنموية في مبادرات عنيك في عنينا للحد من مسببات العمي وفي مبادرات التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات من خلال مراكز استدامة للحرف اليدوية والتراثية.

ولفت عبدالفتاح إلى أن المائدة بساحة مسجد السيدة نفيسة تستهدف عمل 3 آلاف وجبة ساخنة يوميًا يتم تقديم 2000 منها للمترددين على المائدة وألف منها يتم توزيعه على الأسر المستحقة فى أماكن تواجدها أو معيشتها.