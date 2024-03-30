وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين بالمسابقة البحثية المسيحية الكبرى

قام ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بتكريم الطلاب الفائزون في المسابقة البحثية المسيحية الكبرى والتي تم تنفيذها على مستوي الجمهورية، حيث فاز علي مستوى المرحلة الابتدائية الطالب مانويلا ايمن ابراهيم بالمركز الاول ،الطالب لوكاس وديع نبيل بالمركز الثاني والطالب شنودة مينا شوقي بالمركز الثالث ،والطالبة مريم فيليب فهيم بالمركز الرابع، والطالب مينا سليمان عزيز بالمركز الخامس، والطالبة اوجينا عبده سعد بالمركز السابع .

وفاز علي مستوي المرحلة الاعدادية الطالبة مارلي ميخائيل داود بالمركز الاول، والطالبة يؤانه مجدى رياض بالمركز الثاني، والطالبة مريم روماني رزق بالمركز الثالث ، والطالبة مارينا رضا زكريا بالمركز الخامس، والطالب فيلوباتير شريف مجدى بالمركز السادس.

وفاز علي مستوى المرحلة الثانوية الطالبة مريم حبيب بشرى رياض بالمركز الأول، والطالبة مهرائيل داود سليم بالمركز الثاني ، والطالبة ليديا ميلاد لبيب بالمركز الثالث، والطالب مايكل مينا جابر بالمركز الرابع ،والطالبة دميانه وديع نجيب غالي بالمركز الخامس .

كما شمل التكريم تكريم السادة معلمي وموجهى التربية الدينية المسيحية مارى وديع لابان، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الاعدادية وحصولها علي المركز الاول ،و هبة بشرى معوض،بمدرسة السيدة مباركة الابتدائية وحصولها علي المركز الثاني ونادر نزيه مرقص بتوجيه ادارة شرق المحلة،وحصوله علي المركز الثالث وكرستينا مدحت ابراهيم،بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الاساسي وحصولهاعلي المركز الرابع، وسهير زكي لطفي بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة وحصولها علي المركز الخامس. كما شمل التكريم الموجة العام وموجهي اوائل المديرية والادارات علي المسابقة البحثية الكبرى.

وتم تكريم إيهاب انور عوض موجه عام التربية المسيحية بالمديرية،و فوزى فايز شبيب موجه اول التربية المسيحية بالمديرية،وسوزان فاروق كامل موجه أول بإدارة غرب طنطا، و مني فهيم عطيه موجه أول بإدارة شرق طنطا، وماجدة عزيز شنودة موجه أول بإدارة غرب المحلة، وعادل عطيه رزق موجه أول شرق المحلة، و أماني منير معوض موجه أول إدارة زفتي، و جميل فهيم عوض موجه أول إدارة كفر الزيات، وإميل عبد السيد عوض موجه أول إدارة السنطة، وفرج ملاك إسحق موجه أول إدارة بسيون، وفيفيان عطيه عزيز موجه أول إدارة قطور، وماريان نابليون حكيم موجه أول إدارة بسيون . وقد قدم وكيل الوزارة التهنئة وشهادات التقدير للطلاب الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية الكبرى، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وللتوجيه العام للتربية الدينية المسيحية وموجهي وموجهي أوائل الإدارت الفائزة، على الجهد المبذول، متمنياً لهم مزيداً من النجاحات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.