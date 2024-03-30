استعدادًا لمواجهة العبور.. منتخب السويس يواصل تدريباته

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة سعد فاروق ، استعداداته لإستئناف دوري القسم الثاني ب بعد عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يتلتقي فريق السويس وفريق العبور في مباراة حاسمة على ملعب نادي العبور الرياضي .

وخاض فريق منتخب منتخب السويس مباراة ودية أمس الجمعة مع السكة الحديد و أنتهت بفوز السكة بهدف نظيف، و يواجه القناة و الشمس وديا خلال الأسبوع المقبل .

ويتصدر منتخب السويس المجموعة الثالثة برصيد 31نقطة و بفارق ثلاثة نقاط عن العبور وصيف المجموعة و يلتقي الفريقين في الجولة القادمة في مباراة مصيرية يحتاج فيها السويس للفوز او التعادل لضمان صدارة المجموعة.

ويمتلك السويس فارق 16 هدف أما العبور يمتلك فارق 7 أهداف فقط وهو فارق من الصعب تعويضه في حالة خسارة السويس في اخر جولة من النصر و فوز العبور علي المريخ.

وتنص اللائحة على تأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

ويلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة .

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثاني :