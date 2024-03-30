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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التشكيل المتوقع لديربي الهلال الشباب في دوري روشن ..مالكوم في هجوم الزعيم

مالكو
مالكو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهة قوية ونارية أمام نظيره فريق الشباب مساء اليوم السبت على ملعب الليوث وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن السعودي.

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تنطلق صافرة ديربي الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

ومن المتوقع أن يلعب الزعيم المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

في خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الشباب المتوقع ضد الهلال اليوم

في حراسة المرمى: محمد العبسي.

في خط الدفاع: حمد اليامي - حسين الصبياني - إياجو سانتوس - رومان سايس.

في خط الوسط: جوستافو كويلار - حسين القحطاني - راكيتيتش - كارلوس جونيور.

في خط الهجوم: حبيب ديالو - فهد المولد.

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