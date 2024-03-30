السيطرة على مُشاجرة في سوهاج وضبط المُتورطين فيها

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم السبت، في السيطرة على مُشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج.

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وقامت السلطات بضبط 7 أشخاص من المشاركين في الشجار الذي نجم عنه احتراق حوش ملحق بمنزل وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وحوش محترق وتم ضبط طرفى المشاجرة.

وأظهرت التحريات أن طرفي الشجار أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

وقيام الطرف الثاني بإلقاء قطعة من القماش المُشتعل علي حوش مبني بالطوب اللبن والطين ملحق بمنزل الطرف الأول مما أدي لإشتعال النيران بكمية من البوص وأفلاق النخيل تم إخمادها بسبب خلافات علي قطعة أرض تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمهاً على 3 مُتهمين بحيازة الحشيش والسلاح الناري والأبيض في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين بلال.ج ومحمد.ع وعمر.ج أنهم في يوم 26 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة (خمسة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (مطواه) بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.