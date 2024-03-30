مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في تصادم بالعاشر من رمضان

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي» أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي» أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

كما لقى شاب مصرعه، وأصيب 11 شخص في حادثين منفصلين بنطاق مركزي بلبيس والحسينية بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، ونقل المصابين إلى المستشفى لإسعافم وتلقي العلاج اللازم.

الحادث الأول جاء تفاصيله، بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، بطريق بلبيس أنشاص الرمل بنطاق مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاءت تفاصيل الحادث الثاني، بوقوع تصادم سيارة ميكروباص بمقطورة جرار زراعي، ناحية مفارق المطار بطريق «سعود- الصالحية» بدائرة مركز شرطة الحسينية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، وتم جرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.