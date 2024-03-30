نسمة عبد العزيز تحاور الماريمبا احتفالا بشهر رمضان في الأوبرا

استمرت الثقافة المصرية فى تنفيذ برنامج انشطتها خلال الشهر المعظم، حيث نظمت دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن فعالياتها الرمضانية المتنوعة لاميرة الايقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها على المسرح المكشوف .

فعلى انغام الماريمبا وبأسلوبها المميز والجذاب أجرت نسمة عبد العزيز حوارا فنيا مع آلتها المفضلة، وعزفت مجموعة من الالحان الشرقية والغربية التي أعادت صياغتها وتفاعل معها الحضور كان منها، رمضان جانا ، اللي بالي بالك ، الفن ،البخيل وانا ، امى يا نور بيتنا ، جاردز ، حرمت احبك ، يا جمالو ، ايه اليوم الحلو ده ، ماريمبا فلامينكا ، حلو المكان ، سينر درامز ، كراكشنجى ، محتار ، فيكتورى ، حلال عليك ، 3 دقات ، مافيا، حارة السقايين ، سهر الليالى الى جانب فقرة الغناء والموسيقى الصعيدى والتى شاركها خلالها الريس كرم وحمدي العربي.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.