أسباب عدم انخفاض أسعار السلع الأساسية رغم تراجع الدولار(شاهد)

كشف محمد شادي، الخبير الاقتصادي، أسباب عدم انخفاض الأسعار في الأسواق رغم توافر الدولار، موضحا أن مصر تستورد ما بين 30 و40 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تستورد الحبوب والزيوت واللحوم بمليار دولار شهريًا في حال استقرار الأسعار عالميًا.

أسعار المواد الغذائية مرتبطة بالدولار لأن مصر تستورد جزء كبير منه من الخارج

وأوضح أن أسعار المواد الغذائية مرتبطة بالدولار لأن مصر تستورد جزء كبير منه من الخارج، موضحا أن الغذاء يمثل 42 % من السلة التي نقيس بها الأسعار، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت أسعار السلع في السوق المصرية ترتفع بمعدل أكبر من ارتفاع الدولار أمام الجنيه حتى في السوق السوداء.

مبرر التجار في عدم انخفاض الأسعار هو أن السلع المتوفرة حاليا تم استيرادها بالدولار

وأوضح أن مبرر التجار في عدم انخفاض الأسعار هو أن السلع المتوفرة حاليا تم استيرادها بالدولار وقت ارتفاع سعره لأرقام قياسية بالسوق السوداء، ولا يريدون البيع بسعر أقل رغم أنهم سوف يشترون بضاعة جديدة بسعر الدولار المنخفض والذي يساوي 48 جنيهًا تقريبا.

جدير بالذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.

أضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك انخفاضا في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، مضيفا أن الانخفاض ما زال ليس كافيا.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وهذا يضر بالجميع، مشيرا إلى أن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، و رئيس الوزراء عقب قائلا إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.

وأردف أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.