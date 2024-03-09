إرتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.. تحديات تهدد تجهيزات إفطارالصائمين

خلال رمضان في الاسماعيليه:

ارتفاع أسعارالمواد الغذائية ومستلزمات طهي الطعام من وقود وتغليف وتعبئة، وتراجع التبرعات وزيادة أعداد المحتاجين .. تحديات جديدة تهدد العاملين في الأعمال التطوعية بالاسماعيلية؛ لأجل تنفيذ مستهدفاتهم السنوية؛ لإطعام الفقراء والمحتاجين مع حلول شهر رمضان المبارك بمحافظة الإسماعيلية.

هنا حيث يتجمع العشرات من السيدات والفتيات بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية لإعداد طعام الإفطار يوميا لكبار السن والمرضى حيث تبدو التحديات جلية مع بدء موسم الخير في شهر رمضان المبارك، فارتفاع الأسعار أدى لزيادة تكلفة الوجبة لنحو من 80 إلى 100% عن العام الماضي، كما يؤكد القائمين عليه.

وتقول اسماء زكي متطوعة في المطبخ ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والمواد التموينية كالارز والمكرونة والزيت وغيرها من المواد الغذائية زاد من تكلفة الوجبة لتصل لنحو 80 جنيه بعدما كانت في السنة الماضية تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيه على أقصى تقدير.وهو أمر يزيد من الصعوبة فضلا عن زيادة أعداد الحالات المحتاجة .

وتتضافر الجهود الشعبية المبذولة من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتتضاعف الاعمال الخيريه طوال الشهر الفضيل .

وتقول شيماء الملط "للاسف التبرعات تراجعت بنسبة كبيرة وعدد المشاركين تضاءل وحجم المشاركات انخفضت .".وتابعت كان المطبخ ينتج يوميا من 300 إلى 500 وجبة لكن هذا العام انخفضت المشاركات حتى أن المتوسط المتوقع يوميا لايزيد عن 100 وجبة وهو ما سيحرم كثير من الفئات المستهدفة من المساعدات.

وأكد محمد عبدالله متطوع في أحد موائد الرحمن، التي تعد طعام مطبوخ يوميا للعابرين في منطقة المحطة الجديدة -اقدم الأحياء الشعبية -بمدينة الاسماعيليه "تجهيزات هذا العام قليلة بنسبة ٦٠% تقريبا عن تجهيزات العام الماضي.والمبلغ الذي كان يكفي لإطعام 50 فرد لا يكفي حاليا لإطعام 20..هناك زيادة بنسبة 100% في أسعار اللحوم والدواجن .وهناك زيادة في أسعار البوتاجاز وزيادة في أسعار الخضروات والبقوليات والأرز والمكرونة والمواد الدهنية .

وتنتشر في احياء الاسماعيليه السكنية موائد الرحمن وهي تعد الملاذ الأخير لكثير من الوافدين وعابري السبيل والباعة الجائلون وغيرهم من الفئات التي تضطرهم ظروف المعيشة للإفطار خارج منازلهم.

ولفتت سماح سمك مسؤولة عن اقدم مطبخ لإعداد الوجبات الساخنة بالإسماعيلية، إلى أن الأمر يستلزم تضافر الجهود وتعاون العاملين في العمل التطوعي للوصول للمستحقين وتقديم الخدمة للاكثراحتياجا واكدت أن رغم صعوبة المشهد الا أنها دائما تراهن على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ".