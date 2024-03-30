مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة يونيون برلين

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش " نظيره فريق يونيون برلين ، على ملعب كومرتسبانك أرينا في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.

التشكيل المتوقع لـ آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: ويليام باخو– روبين كوخ- توتا.

خط الوسط: نيلس نكونكو– هوجو لارسين– إلياس السخيري– جونيور دينا إيمبيبي.

خط الهجوم:عمر مرموش- انسار ناف– ماريو جوتزة.

أرقام مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

يقدم عمر مرموش، صاحب الـ25 عامًا، مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي،إذ ساهم فى تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 33 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

حيث يمتلك 10 أهداف خلال الموسم الحالي فى الدوري الألماني، يحتل بهم المركز السابع بقائمة هدافي المسابقة، في حين يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قائمة هدافي البوندسليجا خلال الموسم الحالي برصيد 30 هدفا.

ويحتل فريق آينتراخت المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، جمعهما من خلال الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلهم بالإضافة إلى الخسارة في 6 لقاءات.